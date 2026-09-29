Суд выселил АдГ: сотрудники партии в столице ФРГ перешли на удалёнку

Сотрудники берлинского отделения немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) перешли на удаленный формат работы. Как передает агентство DPA, это решение связано с необходимостью освободить значительную часть центрального офиса в столице.

Проблемы начались после того, как земельный суд Берлина вынес решение об освобождении помещений. Согласно вердикту, партийцы должны покинуть основную часть здания в районе Райниккендорф к 30 сентября. Окончательный съезд должен завершиться не позднее 31 декабря.

Конфликт с арендодателем возник после досрочных выборов в бундестаг в феврале 2025 года. АдГ организовала праздничное мероприятие во внутреннем дворе офисного комплекса. Полиция была вынуждена перекрыть доступ в здание, из-за чего другие арендаторы не могли попасть в свои помещения.

Владелец недвижимости расторг договор аренды, указав, что внутренний двор не входил в арендованные площади. Представители партии оспаривали эти претензии, но были вынуждены подчиниться решению суда.

Сейчас руководство АдГ ведет поиски нового помещения для размещения аппарата. До завершения переезда сотрудники продолжают работать из дома.

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