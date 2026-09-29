Токаев наградил президента Германии высшим орденом Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил главе Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру орден «Алтын Кыран» — высшую государственную награду республики. Церемония состоялась во время визита казахстанского лидера в Берлин, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Токаев отметил вклад Штайнмайера в развитие отношений между двумя странами и назвал его надежным другом Казахстана.

«Учитывая Ваш значительный личный вклад в укрепление уз дружбы между Казахстаном и Германией [...] я с большим удовольствием вручаю Вам высшую государственную награду», — заявил Токаев.

По словам казахстанского президента, награда стала знаком особого уважения и благодарности.

Штайнмайер в ответ подчеркнул, что Казахстан и его жители имеют для него большое значение. Он выразил уверенность, что отношения между двумя государствами будут развиваться и дальше.

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