Токаев назвал Путина наиболее приемлемой фигурой для Европы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Владимира Путина наиболее приемлемой политической фигурой для России, государств Центральной Азии и Европы. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Берлине.

По словам Токаева, его оценка распространяется не только на соседние с Россией государства, но и на другие страны мира.

«Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России — наиболее приемлемая политическая фигура», — заявил президент Казахстана.

Токаев отметил, что хорошо знает российского лидера. По его мнению, Путин обладает качествами, необходимыми для управления крупным государством с непростой историей и собственным представлением о стратегических целях.

Президент Казахстана подчеркнул, что считает эти качества особенно важными для руководителя такой страны, как Россия.

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