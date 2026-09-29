Токаев в Берлине выступил за заморозку боев на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине уточил свою позицию по украинскому урегулированию, заявив о необходимости заморозки противостояния.

Токаев подчеркнул, что не предлагал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске в июле «немедленно остановить» боевые действия на Украине, а считает необходимым заморозить их и как можно скорее перейти к переговорному процессу. Казахстанский лидер при этом выразил признательность Владимиру Путину за понимание его позиции, отметив, что все руководители государств, включая российского лидера, выступают за прекращение конфликта.

В ходе общения с прессой глава Казахстана также дал высокую оценку личности президента РФ, назвав его наиболее приемлемым лидером. "Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России, — наиболее приемлемая политическая фигура", - сказал Токаев, добавив, что имеет ввиду и государства Центральной Азии, и Европы, да и всего мира.

Напомним, что еще 25 июля 2026 года в ходе двусторонних переговоров в Омске казахстанский лидер обозначал схожую позицию относительно путей урегулирования кризиса. Тогда Касым-Жомарт Токаев открыто заявлял, что происходящие боевые действия «на руку и в радость противникам и России, и украинского государства». Выступая за прекращение эскалации, он отмечал необходимость вернуться к диалогу. «Там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, и дальше двигаться в сторону долгожданного мира», — подчеркивал президент Казахстана, предлагая опираться на наработки прошлых договоренностей.

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