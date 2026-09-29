Трамп допустил капитуляцию Ирана на фоне конфликта

Трамп заявил, что Иран в будущем может предпочесть сдаться

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана в будущем могут принять решение о капитуляции. По его словам, положение исламской республики остается тяжелым.

Американский лидер также сообщил, что за последние дни через Ормузский пролив удалось перевезти значительный объем нефти. Трамп вновь заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие.

США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший прекращение боевых действий.

Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану. Американская сторона обвинила Тегеран в нарушении договоренностей, связанных с Ормузским проливом. До начала конфликта через него проходило около 25% мировой торговли нефтью и примерно 20% сжиженного природного газа.

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