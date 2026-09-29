Трамп объявил «большой день» для автопрома: машины станут дешевле

Президент США Дональд Трамп окончательно утвердил ослабление стандартов топливной эффективности: к 2031 модельному году требование будет снижено с 21,43 до 14,84 километра на литр. Американский лидер называет этот шаг «большим днём» для отрасли и покупателей, однако критики указывают на рост цен на бензин до 4,50 доллара за галлон и предупреждают, что американские автопроизводители рискуют отстать в глобальной гонке электромобилей.

Администрация Трампа завершила разработку плана по значительному ослаблению стандартов топливной эффективности для автомобилей, отменив правила эпохи Байдена, призванные сократить потребление бензина и ускорить переход на электромобили. Транспорт считается крупнейшим в стране источником парниковых газов, и администрация Байдена повысила нормы пробега в рамках своей стратегии борьбы с изменением климата.

Согласно новым правилам Министерства транспорта, автопроизводители должны достичь средней топливной эффективности в 14,84 километра на литр для новых легковых автомобилей и лёгких грузовиков в 2031 модельном году, что намного ниже стандарта в 21,43 километра на литр, установленного администрацией Байдена. Этот шаг стал последним в усилиях администрации по отмене политики, направленной на ускорение перехода на электромобили.

Президент Трамп представил изменение как способ снизить цены на автомобили для потребителей, поскольку доступность стала главной проблемой на предстоящих промежуточных выборах. Но критики утверждают, что менее экономичные автомобили в долгосрочной перспективе могут обойтись потребителям дороже. Дело в том, что цены на бензин в США резко выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке, при этом средняя цена на неэтилированный бензин по стране составляет около 4,50 доллара за галлон, что более чем на 40 процентов выше, чем в это же время в 2025 году.

Трамп стремился отменить федеральную политику, подталкивавшую автопроизводителей к производству более экономичных автомобилей на газе и к переходу на модели на батарейках. Президент назвал эту политику «мандатом правительства» и утверждал, что строгие правила повышают цены на новые автомобили.

«Благодаря лидерству президента Трампа мы, наконец, покончили с незаконным мандатом, который заставлял автопроизводителей производить более дорогие электромобили, которые не были нужны американским семьям», — заявляет министра транспорта Шона Даффи.

Оппоненты назвали эти шаги недальновидными. Советник по климату при Байдене Джина Маккарти считает, что «в течение пятидесяти лет стандарты экономии топлива экономили деньги американцев и одновременно сокращали загрязнение окружающей среды, делая воздух чище, снижая цены на заправках и уменьшая нашу зависимость от ископаемого топлива». По её словам, вместо того чтобы удерживать США на переднем крае инноваций и повышения ценовой доступности, нынешняя администрация решила поступить наоборот.

Многие автопроизводители были недовольны правилами эпохи Байдена, заявив, что соответствовать им было бы чрезвычайно сложно и они требовали быстрого перехода на электромобили.

«Стандарты, принятые при предыдущей администрации, фактически требовали перехода на электромобили, что не соответствовало рыночным реалиям и потребительскому спросу, — объясняет исполнительный директор Альянса автомобильных инноваций Джон Боззелла. — Сегодняшнее окончательное правило — это корректировка курса».

Министерство транспорта заявило, что более мягкие стандарты снизят среднюю стоимость нового транспортного средства на 1300 долларов и сэкономят американцам 138 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет, однако некоторые экономисты оспаривают эти цифры.