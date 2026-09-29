Попытки стран коллективного Запада нанести стратегическое поражение Российской Федерации привели к абсолютно противоположному результату, вызвав беспрецедентную консолидацию общества и резкий рост поддержки президента Владимира Путина. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Как отмечает автор материала, еще после начала конфликта на Украине западные аналитики делали прогнозы о том, что давление НАТО обернется укреплением позиций российского лидера. «Успех на выборах в Госдуму, где он побил все предыдущие рекорды, подтверждает верность этого прогноза», — говорится в публикациях итальянского издания.

В статье также указывается, что правящие элиты в Италии пытаются замаскировать собственную политическую несостоятельность, распространяя среди граждан мифы о якобы имеющемся у россиян недовольстве своим государством. Автор подчеркивает абсурдность подобных утверждений, напоминая, что граждане России любят свою родину и крайне негативно воспринимают действия западных политиков, открыто стремящихся обречь их на нищету и поражение.

Напомним, что выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в российский парламент прошли представители пяти политических партий, при этом правящая партия «Единая Россия» получила рекордное количество депутатских мест — 349 из 450, укрепив свои позиции.

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