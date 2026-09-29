«Уберите злых и лживых»: Иран призвал американцев свергнуть власть

Корпус стражей исламской революции Ирана распространил открытое обращение к гражданам Соединенных Штатов, в котором содержался призыв отстранить от власти действующих политиков. В военном ведомстве подчеркнули необходимость пересмотра текущего политического курса Вашингтона, чтобы наступил мир.

«Мы можем мирно сосуществовать. Отстраните от власти злых, лживых и жестоких политиков, которые несут ответственность за нынешнее состояние Америки», — говорится в тексте официального письма. Представители КСИР также добавили: «Доверьте управление делами страны мудрым, а не лукавым. Убедитесь, что ваши политики понимают, что мир изменился».

В документе отмечается, что у иранской стороны отсутствует изначальная враждебность по отношению к американскому народу, а популярный лозунг «Смерть Америке» направлен исключительно против преступлений местной политической элиты.

Кроме того, в обращении приводятся данные о жертвах текущего вооруженного противостояния, которое, по утверждению авторов, унесло жизни более 3,6 тысячи человек, большинство из которых являются гражданскими лицами. Отметим, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявлял о гибели более 5 тысяч человек в результате совместных ударов США и Израиля.

Представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби в ходе специальной пресс-конференции, посвященной отправке письма, также прокомментировал обвинения в адрес Тегерана относительно разработки ядерного оружия, назвав их абсолютной ложью. Он напомнил, что подобные заявления звучали на протяжении десятилетий, но ядерного оружия у Ирана так и не появилось. Кроме того, представитель КСИР напомнил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который ранее ввел официальный запрет на создание ядерного вооружения в стране.

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