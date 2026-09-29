«Уже пала»: Рубио назвал Кубу несостоявшимся государством

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Кубу несостоявшимся государством, призвав к одновременным политическим и экономическим переменам. В интервью он предупредил Гавану, что ей не стоит рассчитывать на уход администрации Трампа, и указал на массовую миграцию. По его словам, с 2021 года страну покинуло почти 20 процентов населения.

Сообщается, что госсекретарь США Марко Рубио считает: Куба «уже пала». Он охарактеризовал страну как несостоявшееся государство и призвал к политическим и экономическим переменам. В интервью Рубио заявил, что на Кубе больше нет функционирующей экономики или правительства, и выразил надежду, что Гавана «выберет другой путь».

«Что ж, правда в том, что Куба уже пала, — считает Рубио. — У неё нет функционирующей экономики, и ею управляют люди, которые продолжают проповедовать о какой-то революции, которая была мертва уже 20 лет».

Рубио заявил, что политическая модель Кубы не смогла обеспечить функционирование экономики, и подчеркнул, что одних экономических реформ будет недостаточно: «Проблема, с которой Куба сталкивается в настоящее время, заключается в том, что это несостоявшееся государство во всех смыслах этого слова».

Госсекретарь США напомнил, что политические свободы должны сопровождаться экономическими изменениями: «На Кубе невозможно добиться экономической свободы, если сначала не добиться политической свободы. Необходимо, чтобы и то, и другое произошло, по крайней мере, одновременно. Для этого потребуется переходный период». Он также указал на миграцию с Кубы, заявив, что с 2021 года страну покинуло почти 20 процентов населения, и охарактеризовал отъезд как свидетельство «полного провала».

По словам политика, Вашингтон надеется, что люди, контролирующие правительство Кубы, осознают ситуацию, с которой столкнулась страна. Он предостерег кубинских чиновников от мысли, что они могут просто дождаться, когда администрация Трампа покинет свой пост: «Они ошибаются, и им придётся нелегко усвоить урок, если они не исправятся».

Ранее в 2026 году США ввели нефтяную блокаду, усилив давление на Кубу. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Куба останется открытой для диалога с Вашингтоном, а президент США Дональд Трамп отметил, что ожидает достижения соглашения между США и Кубой и не считает необходимыми военные действия.

Рубио также вспомнил о Венесуэле, заявив, что стране необходимы «свободные и справедливые выборы». Он отметил, что Вашингтон работает над созданием условий для проведения таких выборов как можно скорее, но не назвал сроки. Администрация Трампа усилила давление в регионе после того, как в январе американские военные сместили и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.