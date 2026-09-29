В ЕС заговорили о долгосрочном партнерстве с ближневосточной страной

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани провел в Дамаске встречу с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Переговоры состоялись во дворце «Тишрин», сообщает Syria TV.

Стороны обсуждают дальнейшее развитие отношений Сирии и ЕС, включая политическое и экономическое сотрудничество. По данным телеканала, Брюссель рассматривает возможность расширения поддержки сирийских властей в восстановлении государственных институтов и стабилизации экономики.

Переговоры проходят на фоне постепенного восстановления дипломатических контактов между Дамаском и Евросоюзом. В мае 2026 года Каллас и аш-Шейбани уже возглавляли первый политический диалог высокого уровня между ЕС и Сирией, где обсуждались двусторонние отношения, безопасность и экономическое восстановление страны.

Ранее во время нынешнего визита Каллас встретилась с министром социальных и трудовых вопросов Сирии Хинд Кабват. Стороны рассмотрели сотрудничество в сфере социальной защиты и устойчивого развития, а также вопросы поддержки женщин и возвращающихся в страну граждан.

Ожидается, что в рамках визита Каллас также проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

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