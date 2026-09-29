Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста выступила с инициативой прекратить государственную охрану объектов Всемирного наследия, если на них присутствует советский флаг. Об этом проинформировала эстонская телерадиокомпания ERR. Своё предложение Пакоста объяснила тем, что здания, возведённые в «период оккупации», не относятся к наиболее ценным элементам культурного наследия страны.

Согласно поправке, если она вступит в силу, владельцы строений с советской символикой получат полную свободу убирать наследие советского времени с объектов, которые сейчас находятся под защитой государства. Речь идёт о зданиях, охраняемых из-за директив ЮНЕСКО по вопросам образования, науки и культуры.

Пакоста заявила, что предложенная поправка даёт необходимое решение для законопроекта, который долгое время оставался без движения. По её словам, она также помогает обеспечить чёткое регулирование использования символики оккупации в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в июле эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле советских солдат. В посольстве России в Таллине этот шаг оценили как акт государственного вандализма и варварское отношение к тем, кто отдал жизни за освобождение Эстонии.

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