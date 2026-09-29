В Кремле допустили встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в качестве принимающей стороны предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне может предпринять шаги для организации трехсторонней встречи с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью корреспонденту программы «Вести» Павлу Зарубину.

«Если там будет президент США, то я думаю, что хозяин этого мероприятия — председатель Си Цзиньпин, наверное, предпримет какие-то шаги по возможной организации трехсторонней встречи», — сообщил представитель Кремля.

При этом помощник главы российского государства отметил, что практическая проработка отдельной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках ноябрьского саммита АТЭС в настоящее время еще не стартовала. «Пока еще не началась», — ответил Юрий Ушаков на соответствующий вопрос журналиста.

В то же время в Кремле подтвердили получение официального приглашения на мероприятие. Представитель президента напомнил, что российский лидер ранее уже упоминал об этом в общении с прессой, поэтому участие российской делегации планируется в штатном режиме.

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