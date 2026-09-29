В Марокко впервые в истории правительство возглавила женщина

Фатима аль-Мансури стала первой женщиной в истории Марокко, назначенной главой правительства. По данным марокканского государственного телевидения, соответствующее решение принял король Мухаммед VI.

Монарх поручил новому премьер-министру сформировать кабинет.

Назначение последовало после парламентских выборов, прошедших в Марокко 23 сентября. На них первое место заняла партия «Подлинность и модернизм», которая получила 97 мест в Палате представителей.

Согласно Конституции страны, глава правительства назначается королем из политической партии, занявшей первое место на выборах в нижнюю палату парламента.

Таким образом, аль-Мансури стала первой женщиной, возглавившей правительство королевства.

В ЕС готовят механизм быстрого выдворения мигрантов

Лед тронулся: Авраамовы соглашения ожили после трех лет молчания