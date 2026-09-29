В Молдавии усилили меры из-за критически низкого уровня воды в реках

Президент Молдавии Майя Санду призвала местные власти срочно подготовить резервные источники водоснабжения на фоне снижения уровня воды в Днестре и Пруте.

По словам главы государства, правительству, муниципалитетам и профильным службам необходимо заранее принять меры, чтобы не допустить перебоев с подачей воды. В частности, речь идет о подготовке водозаборных станций и поиске источников, которые можно будет оперативно задействовать при ухудшении ситуации.

«Сейчас у нас у всех одна ответственность: обеспечить людям воду в кранах», — заявила Санду.

Ситуация на двух крупнейших реках страны остается сложной. По данным Министерства окружающей среды Молдавии, уровень Новоднестровского водохранилища составляет около 111 метров при нормальном показателе примерно 121,5 метра. Таким образом, вода находится примерно на 10,5 метра ниже обычного уровня.

Проблемы фиксируют и на Пруте. Сброс воды из водохранилища Костешты-Стынка сократили до 14 кубометров в секунду, чтобы сохранить оставшийся запас. До отметки, ниже которой сброс через гидротехническую систему станет невозможен, остается около 72 сантиметров.

Из-за сложной гидрологической обстановки с 26 сентября в Молдавии действует чрезвычайный режим в гидрологическом секторе сроком на 60 дней. Власти уже ограничили использование воды для ряда неприоритетных целей и предусмотрели возможность подключения артезианских скважин и других резервных источников.