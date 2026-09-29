В МВФ раскрыли, с какой катастрофой столкнется Украина

Bloomberg: Украина может столкнуться с дефицитом финансирования до $54 млрд

Украинское государство в ближайшие годы может столкнуться с масштабным финансовым дефицитом, объем которого рискует достигнуть 54 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на закрытые предварительные расчеты Международного валютного фонда.

«По оценкам МВФ, Киев столкнется с дефицитом финансирования в размере от 30 до 35 миллиардов долларов в следующем году, 17 миллиардов долларов — в 2028 году и 2 миллиарда долларов — в 2029 году», — сообщает агентство, ссылаясь на собственные информированные источники. Финансовые эксперты отмечают, что представленные прогнозы пока носят предварительный характер и могут быть скорректированы в дальнейшем.

На фоне этих данных в Брюсселе во вторник проходит очередное заседание Платформы доноров Украины, объединяющее представителей зарубежных стран-партнеров и крупнейших мировых финансовых организаций.

Ранее в Европейской комиссии неоднократно подчеркивали необходимость проведения детального аудита дополнительных потребностей Киева, призывая местные власти ускорить выполнение структурных реформ для разблокирования пакета помощи в размере около 20 миллиардов евро, предусмотренного на текущий период.

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