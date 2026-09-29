В ООН обеспокоились происходящим с мирными жителями в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность увеличением числа пострадавших среди мирного населения России на фоне участившихся атак со стороны украинских вооруженных сил. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Аналогичную обеспокоенность ростом гражданских потерь в России генсек ООН выражал и ранее.

«Он обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения», — сказал Дюжаррик во время пресс-брифинга, говоря об атаках украинских сил по территории РФ.

Украинские войска регулярно наносят удары беспилотниками и артиллерией по российским регионам. В результате атак повреждаются жилые кварталы и инфраструктура, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Российская сторона неоднократно заявляла, что рассматривает целенаправленные удары по гражданскому населению как террористические действия.

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