В России предупредили об угрозе для морского потенциала страны

Зависимость от зарубежных комплектующих и технологий создает риски для развития морского потенциала России. Об этом на заседании Морской коллегии заявил ее председатель, помощник президента РФ Николай Патрушев.

По его словам, проблемой остается недостаточная технологическая независимость в сфере морской деятельности. Ситуацию также осложняют слабая координация научно-исследовательских и производственных возможностей и их недостаточная связь с системой подготовки специалистов.

«Использование иностранных комплектующих и технологий формируют риски деструктивного воздействия на критически важные компоненты морского потенциала», — заявил Патрушев.

В этих условиях, по его мнению, необходимо менять подход к реализации национальной морской политики. В частности, предлагается создать комплексную систему, которая объединит развитие технологий и инфраструктуры с учетом особенностей различных территорий страны.

Отдельное внимание Патрушев уделил взаимодействию флота, транспортной и портовой инфраструктуры, научных разработок и системы подготовки кадров. Новые морские технологии, по его словам, необходимо внедрять в производство максимально быстро.

Помощник президента также заявил о необходимости усилить координацию между всеми структурами, участвующими в управлении морской деятельностью.

Согласно озвученной им модели, приоритеты национальной морской политики определяет президент, правительство формирует условия для их реализации, а Морская коллегия координирует работу федеральных и региональных органов и оценивает достигнутые результаты.

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