Пользователи социальной сети X бурно отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил Москву в поджоге завода по производству дронов в Таллине. Многие комментаторы выразили недоверие этим словам.

Один из пользователей написал, что никто не верит в бесконечную фальшь, и предложил Макрону прогуляться по улицам Парижа, вспомнить о фермерах, налогоплательщиках и гражданах. Он назвал ситуацию позором и войной отвлечения внимания, подчеркнув, что русские не являются врагами французского народа.

Другой комментатор призвал прекратить нагнетать враждебность. Он отметил, что всё, что приписывали России, неизменно опровергалось американскими спецслужбами, и заявил, что Макрон выглядит нелепо. Третий пользователь выразил мнение, что за поджогом стоят украинцы, стремящиеся втянуть НАТО в войну. По его словам, Украина манипулирует Макроном, чтобы настроить всех против России, а Россия является другом Франции.

Ещё один комментатор призвал не считать французов глупее, чем они есть. Он заявил, что власти жертвуют собственным населением ради оправдания войны, которую хотят больше, чем помогать гражданам. Другой пользователь резюмировал, что конфликт между Украиной и Россией не является войной Франции, и предположил, что за инцидентом может стоять сама Украина. Он отметил отсутствие доказательств и указал, что во Франции и без того хватает проблем.

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