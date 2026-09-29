Вице-президент США Вэнс сказал, в каком случае отношения с Ираном улучшатся

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал в интервью, что существенное улучшение отношений США с Ираном можно считать возможным только если Иран изменит свой политический курс.

Реплика прозвучала в интервью для портала Rumble.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением "Хезболла" продолжалась с 28 февраля. Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана заявлял о необходимости использовать возможность блокирования как рычаг давления.

В июне США с Ираном согласовали меморандум, но вскоре последовал еще один виток эскалации.

Читайте материал "Курс иранской валюты к американской снизился до исторического минимума"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX