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Политика Сюжет: Новости СВО 3719

Военный эксперт назвал четыре фактора возможной капитуляции Киева

Военный эксперт перечислил условия капитуляции Украины до 2027 года

Военный эксперт перечислил условия капитуляции Украины до 2027 года
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал выводы американского аналитического центра Института изучения войны (ISW). Речь шла о четырёх факторах, которые, по оценке ISW, способны привести Киев к капитуляции до весны 2027 года. По словам Кнутова, ключевым является отсутствие эффективной системы противовоздушной обороны, которая могла бы прикрыть Киев, западные регионы Украины и другие территории.

Второй фактор — тяжёлое положение в топливно-энергетическом комплексе и проблемы с отоплением. Эксперт отметил, что уже сейчас значительная часть украинцев перебирается из крупных городов в села, где можно использовать печное отопление. В городах люди покупают буржуйки и дрова, готовясь к холодной зиме.

Третий фактор, о котором, по мнению Кнутова, умалчивает киевский режим, — демографический. Он привёл данные польского политика Дуды (признан в РФ СМИ-иноагентом): потери Украины составляют 27 тысяч человек в месяц. Для простого восполнения и роста армии нужно 30 тысяч, поэтому численность ВСУ сокращается.

Четвёртый фактор — сложности ВСУ на земле. Кнутов указал, что Россия наращивает качество и количество беспилотников и других высокоточных средств воздушного нападения, что позволяет добиваться серьёзных успехов.

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