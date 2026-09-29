Военный эксперт назвал четыре фактора возможной капитуляции Киева

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал выводы американского аналитического центра Института изучения войны (ISW). Речь шла о четырёх факторах, которые, по оценке ISW, способны привести Киев к капитуляции до весны 2027 года. По словам Кнутова, ключевым является отсутствие эффективной системы противовоздушной обороны, которая могла бы прикрыть Киев, западные регионы Украины и другие территории.

Второй фактор — тяжёлое положение в топливно-энергетическом комплексе и проблемы с отоплением. Эксперт отметил, что уже сейчас значительная часть украинцев перебирается из крупных городов в села, где можно использовать печное отопление. В городах люди покупают буржуйки и дрова, готовясь к холодной зиме.

Третий фактор, о котором, по мнению Кнутова, умалчивает киевский режим, — демографический. Он привёл данные польского политика Дуды (признан в РФ СМИ-иноагентом): потери Украины составляют 27 тысяч человек в месяц. Для простого восполнения и роста армии нужно 30 тысяч, поэтому численность ВСУ сокращается.

Четвёртый фактор — сложности ВСУ на земле. Кнутов указал, что Россия наращивает качество и количество беспилотников и других высокоточных средств воздушного нападения, что позволяет добиваться серьёзных успехов.