Украинский историк Марта Гавришко открыто возложила на Владимира Зеленского личную ответственность за критическую экономическую ситуацию и остановку работы градообразующих предприятий в его родном Кривом Роге. Своим мнением она поделилась на страницах социальной сети X.

«Вот так, оказывается, Зеленский "защитил" свою малую родину — Кривой Рог», — написала она в публикации. По ее словам, сложившаяся ситуация стала закономерным итогом многолетнего увлечения политическим пиаром и эскалацией.

«Вот как выглядит увлечение пиаром и эскалацией, когда выключаются камеры и приходит время платить по счетам. И, судя по всему, это только начало», - подчеркнула историк.

В качестве радикального жеста Гавришко публично предложила украинскому лидеру прогуляться по улицам родного города без охраны, назвав это «оперативным опросом общественного мнения».

Поводом для резкой критики стали официальные данные, обнародованные ранее во вторник главой совета обороны Кривого Рога Александром Вилкулом. Местный чиновник официально подтвердил, что ключевые промышленные гиганты населенного пункта — металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, Южный горно-обогатительный комбинат, а также Криворожский железорудный комбинат — полностью прекратили свою работу, тогда как остальные крупные предприятия выпускают не более четверти от довоенных объемов продукции.

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