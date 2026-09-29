Российское военное ведомство проинформировало, что в населённом пункте Весёлое Поле в ДНР часть украинских военнослужащих покинула поле боя, несмотря на то что ВСУ имели численное превосходство. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российские военные нанесли одновременные удары по флангам оборонительных позиций противника. Эти позиции располагались в строениях и укрытиях вдоль дороги. В результате оборона украинских формирований пала: часть живой силы была уничтожена, а часть оставила позиции и обратилась в бегство.

Перед началом штурма расчёты беспилотных систем провели разведку и нанесли ряд ударов по выявленным позициям противника, ослабив его оборону.

После огневой подготовки штурмовые группы при поддержке операторов разведывательных БПЛА выдвинулись к населённому пункту. Других подробностей в сообщении не приводится.

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