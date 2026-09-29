Военнослужащий 38-й бригады ВСУ Иван Миронюк, попавший в плен, сообщил, что украинское командование отводит элитные подразделения, сформированные из бывших боевиков «Азова»* (организация признана террористической и запрещена в РФ), из района Доброполья в тыл. По его словам, это происходит на фоне быстрого продвижения российских войск. Видео с показаниями предоставило Минобороны РФ.

Миронюк рассказал, что их уверяли: рядом находятся смежники из бригады «Азов», которые считаются сильными и держат ситуацию под контролем. Однако когда обстановка резко ухудшилась и подразделение оказалось в окружении, военные начали искать другие каналы связи по рации. На одном из них они услышали, как командиры «Азова» тихо передавали своим бойцам приказ сворачиваться и уходить.

По словам пленного, при входе его подразделения в Доброполье украинских солдат заверяли, что бригада «Азов»* является гарантом их безопасности. Теперь же, как он утверждает, командир «Азова»* Прокопенко незаметно выводит своих людей, а остальные остаются погибать в окружении. Миронюк назвал такую ситуацию несерьёзной.

Он сдался в плен подразделениям группировки войск «Центр» на добропольском направлении. Других подробностей не приводится.

* организация признана террористической и запрещена в РФ

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