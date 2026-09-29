Выяснилось, как удары по серверам влияют на Украину: капитуляция близится

Иностранные СМИ констатируют: Киев стремительно превращается в прифронтовой город. ПВО ВСУ не поспевает за технологическими достижениями России: новые реактивные беспилотники без труда преодолевают украинскую ПВО. Украинский сегмент Интернета полон страхов и опасений: вслед за «Геранями» скоро прилетит «Орешник». Военный эксперт, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», участник СВО, полковник в запасе Тимур Сыртланов рассказал, что ждет Киев дальше.

Как отмечают иностранные журналисты, последние удары ВС РФ по объектам военного и двойного назначения оказались чрезвычайно болезненными. В ночь на 29 сентября по объектам военной инфраструктуры был нанесен мощный комбинированный удар с применением гиперзвуковых ракет и беспилотников.

Украинская ПВО насчитала рекордное количество реактивных дронов, которые круглосуточно поражают цели в Киеве и его окрестностях. Атаке «Гераней» подвергалась Одесса и другие регионы Украины. Французские аналитики уже называют этот месяц худшим для киевского режима по количеству ударов с начала конфликта. В июле и августе по Киеву прилетало примерно по сотне ракет и дронов, в сентябре этот показатель вырос кратно.

За последние сутки поражены объекты, обеспечивавшие обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ, а также логистическая инфраструктура, использовавшиеся в военных целях. Из-за масштабного поражения серверов и центров обработки данных украинские телеканалы прервали свои эфиры, а украинский премьер анонсировал возможный перенос серверов за рубеж.

В Одесской области удары пришлись по электроподстанции, питающей порты, и цеху производства дронов. В порту Одессы и на переходе морем поражены сухогрузы с военным имуществом для ВСУ.

В Кремле заявили, что Украина «платит цену» за продолжение ударов по России, а российские силы «весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что киевскому режиму придется заплатить за действия, которые имели место в последние месяцы.

Владимир Зеленский признал, что ВСУ не могут сбивать российские баллистические ракеты из-за дефицита средств перехвата. Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности заявлял, что текущая ситуация с ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта. Зеленский вновь просит Европу о помощи, однако, по данным западных СМИ, Вашингтон уже отказал киевскому режиму в предоставлении дополнительного количества ракет для систем Patriot.

В последние дни над Киевом нависла новая беда, социальные сети наполнились паническими предостережениями: Россия вот-вот ударит своим грозным «Орешником». Для беспокойства нашли повод: над полигоном Капустин Яр, откуда два предыдущих раза стартовала баллистическая ракета средней дальности «Орешник», закрыли воздушное пространство до 3 октября.

Ожидание казни, говорят, страшнее самой казни. Ожидание «Орешника» - тоже устрашающий психологический фактор. До этого он прилетал по днепропетровскому ракетному заводу «Южмаш» и по Львову. Возможно, теперь дошла очередь до Киева. Тем более, если наша разведка добыла важные сведения о размещении заглубленных командных пунктов ВСУ или бункеров Зеленского. Так считает участник СВО полковник в запасе Тимур Сыртланов.

Пока же, по его словам, с задачей уничтожения цифровой инфраструктуры и логистики в Киеве и других регионах «незалежной» прекрасно справляются неуловимые для украинской ПВО реактивные «Герани». Особенно ценны удары по дата-центрам.

— Здесь двойная логика, - говорит эксперт. - С одной стороны, это узлы управления. Современная война — это война данных: разведка, целеуказание, координация дронов, ситуационная осведомлённость командиров на передовой. Всё это идёт через серверные мощности. По данным Минобороны России, удары наносятся по объектам, которые обеспечивали обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ. Эти центры фактически интегрированы в систему управления войсками — через них шла передача данных для наведения беспилотников. С другой стороны — это давление на обычную жизнь. Отключение интернета, сбои связи, остановка телеканалов — всё это бьёт по тылу.

— Приведут ли эти удары к капитуляции Киева?

— Аналитики считают, что именно на это и расчёт: заставить Украину капитулировать до весны 2027 года через комбинированные удары по энергетике и инфраструктуре. Расчёт на «зимний коллапс» — это ставка на то, что на этот раз инфраструктура не выдержит. Выдержит или нет — вопрос открытый.

— А если не капитуляция, то что? Какой реальный эффект от наших ударов, в том числе «Орешником»?

— Кратное замедление военной машины. Представьте: дрон-оператор не получает обновлённые координаты, разведданные идут с задержкой, координация между подразделениями падает. Это не обвал фронта, но это «песок в механизм». Плюс экономический удар: замена оборудования, перенос серверов за рубеж, рост стоимости интернета для потребителей.

— Можно это назвать стратегией победы?

— Это стратегия поиска «альтернативных механизмов поражения». Россия не может сломить Украину на поле боя так быстро, как хотелось бы, потому что ей активно помогает военными ресурсами Запад. Фронт движется, но неспешно. Поэтому давление переносится на тыл — на энергетику, логистику, цифровую инфраструктуру. Цель не захват территории, а создание условий, при которых удержание этой территории становится для Киева невыносимым. Возможно, это кратчайший путь к капитуляции киевского режима.