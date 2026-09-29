Захарова рассказала, чего Россия ждет после выборов в Сербии

Захарова заявила, что Россия следит за подготовкой Сербии к выборам

Россия внимательно наблюдает за подготовкой Сербии к внеочередным парламентским и последующим президентским выборам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Внимательно следим за ситуацией в дружественной Сербии», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает и дальше поддерживать тесные контакты с руководством страны по двусторонним, региональным и международным вопросам.

По ее словам, российская сторона заинтересована в сохранении преемственности отношений с Белградом и считает, что дальнейшее взаимодействие отвечает интересам обеих стран.

В МИД РФ также выразили мнение, что продолжение российско-сербского сотрудничества будет способствовать стабильности на Балканах.

Внеочередные парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября 2026 года. Соответствующее решение было официально принято президентом страны 9 сентября.

Захарова рассказала, как относятся к афганским беженцам на Западе

Мария Захарова заявила о невозможности выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге и Москве