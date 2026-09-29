Закрытые встречи по Украине прошли в рамках ГА ООН

Официальный представитель руководителя ООН Стефан Дюжаррик сказал, что в ходе Генассамблеи ООН состоялся ряд закрытых встреч между различными делегациями по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Дюжаррик сказал, что генсек ООН Антониу Гуттериш продолжает быть максимально активным в вопросах, касающихся Украины.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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