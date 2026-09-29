Заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский на всероссийской научно-практической конференции заявил, что западные страны рассматривают Украину как площадку для испытания спорных методов неконтролируемого распространения наркотиков среди населения. По его словам, Украина фактически лишена самостоятельной антинаркотической политики и используется Западом, как и ряд других государств, для подобных экспериментов.

Дипломат напомнил, что с августа 2024 года на Украине разрешён медицинский каннабис. В настоящее время там активно обсуждается возможность его легализации для рекреационных целей.

Любинский также указал, что фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) продвигает на Украине экспериментальное лечение посттравматических и других психических расстройств у гражданских лиц и военнослужащих с использованием опасных психотропных веществ.

Ранее Любинский заявлял, что киевские власти готовы подсадить не менее 25% украинцев на наркотики ради доступа к программам финансирования ЕС. По его мнению, это происходит на фоне сворачивания нарколиберальных экспериментов на Западе из-за ухудшения наркоситуации.

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