Зеленский анонсировал удары в глубь России в октябре

Владимир Зеленский сообщил о проведении расширенного совещания с руководством министерства обороны и представителями военного командования, посвященного вопросам планирования и наращивания производства вооружений. Об этом украинский лидер написал в своем Телеграм-канале.

«Утвердили наши дальнобойные операции на октябрь», — сообщил Зеленский.

В ходе совещания также обсуждались вопросы обеспечения боевой авиации. По словам украинского лидера, были определены направления поставок истребителей F-16 до конца текущего года и согласованы параметры будущих авиационных пакетов с зарубежными партнерами.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Брюссель передаст Киеву три истребителя F-16 до конца года. Кроме того, Украине будут переданы необходимые боеприпасы для этих самолетов от Бельгии и других стран, в частности от Испании.

В свою очередь, Министерство обороны Украины объявило о планах по перестройке работы системы противовоздушной обороны и авиации. Как сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара после посещения командных пунктов в воинских частях Киевской области, теперь поставлена задача перехватывать воздушные цели еще до их приближения к столице. Отдельное внимание при этом планируется уделить противодействию реактивным беспилотникам за счет внедрения новых технологических решений.

Президент России Владимир Путин накануне в ходе встречи в Кремле с руководством политическом партий, прошедших в Госдуму, выразил уверенность, что люди в России "крепкие, мужественные, грамотные, все прекрасно понимают, что происходит". По его словам, россиян "запугать не удастся" и победить таких людей и такую страну невозможно.

"Победа, безусловно, будет за нами", - подчеркнул Путин.

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