80 лет Нюрнбергского трибунала: подсудимого добила любовница

Это был самый важный, самый резонансный судебный процесс в истории. 80 лет назад в Нюрнберге завершился международный суд над главными нацистскими военными преступниками. Часть из них приговорили к смертной казни, часть — к тюремному заключению, нескольких оправдали. Но не всех уцелевших на тот момент главарей Третьего рейха удалось посадить на скамью подсудимых. А среди осужденных нашлись желающие изменить вынесенный вердикт на более суровый.

Первое заседание международного трибунала в Нюрнберге состоялось 20 ноября 1945 года. Потом было еще четыре сотни таких открытых судебных слушаний. Их череда растянулась более чем на 10 месяцев. Оглашение приговора начали 30 сентября, завершили 1 октября 1946 года.

Обвиняемыми стали 24 человека, представители верхушки Третьего рейха. Ровно половине из них определили самое суровое наказание: казнь через повешение.

Решение суда зачитывали каждому из нацистских главарей отдельно, по очереди вводя в зал. О реакции осужденных на услышанное вспоминал позже участник процесса юрист Марк Рагинский: «Я внимательно следил за тем, как вели себя <…> приговоренные к смертной казни. За исключением Зейсс-Инкварта, они, убийцы миллионов людей, не могли скрыть свой страх. Риббентропа, Розенберга и Йодля охранники вынуждены были поддерживать с двух сторон, так как они не держались на ногах».

Однако нашлись среди гитлеровских бонз и те, кому удалось тогда, по горячим послевоенным следам, избежать возмездия.

Имя одного из этих ближайших соратников фюрера хорошо всем известно благодаря популярным фильмам, книгам. Мартин Борман — начальник партийной канцелярии НСДАП и личный секретарь Гитлера. Рейхсляйтер исчез из виду буквально в последние часы битвы за Берлин — 1 мая 1945 года. На период проведения Нюрнбергского процесса никаких следов его обнаружено не было. Потому Бормана приговорили к повешению заочно (на самом деле он погиб уже вскоре после того, как пустился в бега, но это выяснили гораздо позже).

Успешно сыграл в прятки другой, не столь растиражированный на киноэкранах и в литературе нацист высокого ранга. Оберштурмбаннфюрер СС Эйхман. Занимая пост начальника отдела в Главном управлении имперской безопасности, этот активный сторонник расчистки жизненного пространства для арийской нации много занимался вопросами депортации и уничтожения представителей «неполноценных» рас, в первую очередь евреев. На совести этого человекоподобного существа в мундире смерть нескольких миллионов человек.

Весной 1945-го Эйхман сумел скрыться, а потому среди обвиняемых в зале Нюрнбергского дворца правосудия его не оказалось. Уже позднее следы нацистского преступника обнаружили в Аргентине. Но отсидеться за океаном беглецу не удалось. Через полтора десятилетия после окончания войны сотрудники израильской разведки выследили экс-оберштурмбаннфюрера, схватили его и тайно вывезли на Святую Землю. Там состоялся суд, вынесший приговор: палачу-эсэсовцу — виселица. Так Эйхман разделил участь своих соратников, вздернутых в Нюрнберге.

Отсутствовал на скамье подсудимых во время работы Нюрнбергского трибунала глава Трудового фронта Роберт Лей. Этот высокопоставленный наци сам себе вынес приговор: будучи уже арестован, он покончил с жизнью еще до начала судебного процесса.

А вот другой «уклонист» — «главный «кошелек» нацизма», крупнейший немецкий промышленник Густав Крупп, чьи предприятия активно работали, выпуская вооружение для вермахта, — избежал суда благодаря иной причине: дело в отношении него прекратили из-за тяжелой болезни — инсульта.

Попытка еще одного подсудимого избежать сурового судебного вердикта, прикрывшись медицинским диагнозом, не увенчалась успехом. Руководитель пресловутой молодежной организации Гитлерюгенд фон Ширах пробовал во время судебных заседаний изображать сумасшествие. Однако артистических талантов для этого вождю «идейно правильных немецких юношей и девушек» не хватило. Судьи в его безумие не поверили, пришлось нацисту потом расшифроваться и строить свою защиту, не прибегая больше к подобным методам. В итоге получил 20 лет тюрьмы.

Следует упомянуть, что вынесенными Нюрнбергским трибуналом приговорами были удовлетворены далеко не все.

Например, советская сторона высказала протест по поводу того, что международный суд оправдал главного «хозяйственника» гитлеровского рейха рейхсминистра экономики Шахта, руководителя отдела печати и радиовещания в министерстве пропаганды Фриче и крупного немецкого дипломата, посла фон Папена. (Позднее Фриче все-таки был осужден уже другой инстанцией — в рамках мероприятий по денацификации — на 9 лет за его прежние «подвиги» в ведомстве Геббельса, а фон Папену тогда же «прилетело» 8 лет трудовых лагерей, из которых он, впрочем, отбыл лишь два года: в начале 1949-го приговор пересмотрели и смягчили.)

Обладатели маршальских и генеральских званий Геринг, Кейтель, Йодль подавали ходатайства о замене способа казни: вместо виселицы (этот вариант считался позорным для военных) «почетный» расстрел.

Может показаться удивительным, но экс-главнокомандующий военно-морскими силами Германии гросс-адмирал Редер попросил о более серьезном (по крайней мере, с юридической стороны) наказании для себя. Он хотел, чтобы назначенное трибуналом пожизненное заключение заменили на смертную казнь. Видимо, перспектива все оставшиеся годы провести за решеткой страшила упомянутого господина более, чем короткий миг принудительного расставания с жизнью через несколько дней.

Впрочем, все эти пожелания высокопоставленных нацистов были оставлены без удовлетворения. В результате один из просителей все-таки ухитрился собственными силами избежать унизительного повешения. Рейхсмаршал Геринг буквально за пару часов до исполнения приговора совершил самоубийство.

А вот уже упомянутый адмирал Редер вместо отведенного ему решением судей в Нюрнберге пожизненного срока пробыл в тюремной камере лишь 9 лет. Осенью 1955-го этот почти 80-летний уже старик был освобожден по состоянию здоровья. По