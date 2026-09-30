Авиаудар по рынку: в Мьянме число погибших выросло до пятидесяти человек

В западной части Мьянмы спасательные команды и местные жители продолжают разбор завалов после удара военной авиации по оживленному рынку. Число подтвержденных жертв бомбардировки увеличилось до 50 человек, десятки граждан получили тяжелые осколочные ранения.

Авианалет стал одной из самых кровопролитных атак правительственных сил за последние месяцы вооруженного конфликта. Очевидцы сообщают о полном разрушении торговых рядов и возгорании прилегающих жилых построек в эпицентре взрывов.

Правозащитные организации призывают к международному расследованию применения боевой авиации против гражданских объектов. Представители военного командования страны пока воздерживаются от официальных комментариев относительно целей операции.

Появились первые версии крушения стратегического ракетоносца Ту-95МС