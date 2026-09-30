Белоруссия и Россия подведут итоги интеграции

Премьер-министры Белоруссии и России в декабре представят лидерам двух стран доклад о ходе интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Об этом сообщил глава белорусского Совмина Александр Турчин на встрече с государственным секретарём Союзного государства Сергеем Глазьевым.

По словам Турчина, в макроэкономической сфере уже разработан и согласован прогноз социально-экономического развития Союзного государства до 2028 года.

Премьер отметил, что стороны видят эффекты от интеграции. В промышленной сфере было принято решение о придании продукции российских и белорусских производителей статуса «Товар Союзного государства», а также создан коллегиальный орган — Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства, координирующий работу по обеспечению качества продукции.

Значительная работа, по словам Турчина, проделана в транспортной сфере: выровнены тарифы на перевозки железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов и запущено трансграничное пригородное железнодорожное сообщение.

В электроэнергетике подписан договор между Белоруссией и Россией о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства.

Турчин подчеркнул, что до конца года предстоит решить ещё ряд задач, включая аграрную политику и цифровую подпись. Это необходимо, чтобы в декабре доложить президентам о выполнении абсолютного большинства запланированных планов. Одной из ключевых тем Союзного государства он назвал обеспечение равных прав граждан Белоруссии и России, отметив, что этот вопрос находится на особом контроле Александра Лукашенко как председателя Высшего Госсовета.

Премьер также напомнил о запланированном на 1 октября заседании Совета министров Союзного государства. По его словам, повестка включает 15 вопросов, а одним из ключевых станет выполнение «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы» и подготовка проекта документа на следующий период.

Турчин отметил, что проведение второго за год заседания союзного Совмина свидетельствует о наращивании интеграционных процессов.

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