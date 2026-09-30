Bloomberg: Украина ищет десятки тысяч снарядов для F-16

Украина пытается договориться с европейскими странами и производителями вооружений о покупке «десятков тысяч» снарядов для истребителей F-16. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, речь идёт о боеприпасах калибра 20 мм, которые используются для стрельбы из орудий истребителей. В отличие от ракет для систем ПВО Patriot, такие снаряды имеются в наличии у многих стран, однако Киеву они нужны «в огромных количествах». Собеседники агентства не уточняют, с какими именно странами и компаниями Украина ведёт переговоры.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявляла, что Вооружённые силы Украины практически исчерпали запасы ракет AIM-120 и AIM-9 для истребителей F-16. Позднее в российских силовых структурах сообщили, что Киев потерял большое количество F-16 при попытках перехвата российских беспилотников.

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