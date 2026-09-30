Боеприпасы взорвались на складе военного объекта в Сирии

В Сирии произошла детонация боеприпасов на территории исследовательского центра

Детонация боеприпасов произошла на складе, расположенном на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф провинции Хама. Данных о возможных жертвах и последствиях взрывов пока не поступало, сообщает Sham TV.

По информации телеканала, объект считается важным военным центром на западе провинции. В прошлом его территория неоднократно подвергалась ударам израильских ВВС.

Аналогичный инцидент произошел 21 сентября на военной базе в районе Эль-Эйс на юге Алеппо. Тогда пострадали не менее четырех человек, а из-за продолжающейся детонации власти перекрыли трассу Дамаск — Алеппо и эвакуировали жителей близлежащих домов.

Ранее, 18 сентября, взрыв на оружейном складе сирийской армии в Дейр-эз-Зоре привел к гибели 11 военнослужащих, еще девять получили ранения. 9 сентября при детонации на пункте сбора вооружений возле Сармады в провинции Идлиб погибли 14 человек и 11 пострадали.

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