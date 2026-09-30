«Брексит не дал нам контроля»: британский премьер-министр открывает дверь к возвращению в ЕС

Британский премьер-министр Энди Бернэм заявил, что Brexit «принёс больше вреда, чем пользы», и обещал запустить масштабный пересмотр отношений Великобритании с Евросоюзом. По его словам, страна не может позволить себе ещё одно десятилетие дрейфа, и он намерен «изложить варианты» к следующему саммиту ЕС–Великобритания.

В интервью программе Today Бернэм сказал: «Недостаточно просто оставить этот вопрос висеть в воздухе. Давайте чётко определим, куда мы хотим, чтобы Британия двигалась в следующем десятилетии... Brexit принёс больше вреда, чем пользы, и около 60% британской общественности согласны с этим». Он не исключил возможности возвращения в ЕС, хотя конкретных вариантов пока не назвал. «Красные линии» Кира Стармера — отказ от единого рынка и таможенного союза — теперь могут стать предметом обсуждения в Лейбористской партии.

Как указывает The Guardian, за 10 лет после референдума Британия отдалилась от ближайшего торгового блока. Экспорт в ЕС упал, появились ограничения на поездки и бюрократия для краткосрочных контрактов. Лондон также борется за то, чтобы не оказаться в изоляции из-за готовящегося законодательства «Сделано в Европе».

У Британии есть несколько вариантов. Первый — это возвращение в ЕС. Такое решение потребует референдума и многолетних переговоров о «дебрексите». Брюсселю нужны гарантии, что Британия не выйдет снова. Даёт свободу передвижения и полную свободу торговли, потенциально добавляя 3–5% к ВВП.

Еще один вариант — швейцарская модель. Швейцария не в ЕС, но в прошлом году закрепила «беспрепятственный доступ» к единому рынку, доступ к энергорынку, космическим программам, а также участие в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний. В обмен — свободное передвижение людей и взнос 375 млн евро в год. ЕС ранее предлагал это Британии, но бывший премьер-министр Борис Джонсон отказался.

Также Британия может вступить в Европейскую экономическую зону. Вместе с Норвегией и Лихтенштейном это могло бы добавить 2–3% к росту ВВП, но означало бы единый рынок и таможенный союз, а также иммиграцию из ЕС — те самые «красные линии» Стармера.

И, наконец, ассоциированное членство. ЕС предлагал его Украине как короткий путь к вступлению. Для Британии это могло бы дать более тесные отношения, чем сейчас, с меньшим требованием пересечения ранее заявленных красных линий.

Время поджимает: Бернэм хочет провести разговор о вариантах в течение двух месяцев, чтобы совпасть с саммитом ЕС–Великобритания в Брюсселе, который должен состояться, возможно, в конце ноября.