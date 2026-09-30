Бюджетный бунт: Макрон хочет вытрясти из ЕС миллиарды

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Испании в Мадриде заявил, что бюджет Евросоюза необходимо увеличить для финансирования оборонных расходов, искусственного интеллекта и космической отрасли. По его словам, последний раз бюджет ЕС увеличивали во время пандемии COVID.

Макрон отметил, что дополнительные средства необходимы также для зеленых технологий и квантовых технологий. По его мнению, если бюджет не будет увеличен, страны ЕС либо откажутся от этих расходов и не будут участвовать в гонке инноваций, либо переложат ответственность на каждое государство.

Во втором случае, по словам французского лидера, единый рынок ЕС рискует оказаться фрагментированным. Он заявил, что 27 отдельных политик в области космоса и искусственного интеллекта — это глупость, поскольку не будет необходимого масштаба. Конкретных цифр увеличения бюджета Макрон не назвал.

Ранее лидеры шести стран ЕС призвали сократить на несколько сотен миллиардов евро предложение Еврокомиссии по следующему многолетнему бюджету на 2028-2034 годы. Об этом сообщалось в совместной статье канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьеров Нидерландов, Дании, Австрии и Финляндии.

По их мнению, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% в номинальном выражении является нереалистичным. Они указали на экономические и политические причины. Кроме того, состояние государственных финансов ряда стран-членов вызывает серьезную обеспокоенность.

Многолетний бюджет ЕС на 2028-2034 годы должен быть согласован до конца 2026 года. Его объем оценивается примерно в 2 трлн евро. Для вступления в силу требуется согласие всех стран-членов и Европарламента. Германия и пять других стран выдвинули ультиматум, требуя сокращения расходов. Франция настаивает на увеличении бюджета.

Исторический провал: ЕП может зарубить бюджет ЕС.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX