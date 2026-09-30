Бывшая республика СССР денонсировала еще одно соглашение с СНГ

Молдавия расторгла соглашение с СНГ о борьбе с преступностью на транспорте

Правительство Республики Молдова приняло решение о денонсации соглашения, заключенного в рамках Содружества Независимых Государств, о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью на транспорте. Об этом сообщил премьер-министр страны Василий Тофан.

Упомянутый документ был подписан главами правительств стран СНГ в Астане 15 сентября 2004 года. В среду кабинет министров рассмотрел вопрос о его расторжении. Постановление представила глава МВД Даниела Мисаил-Никитин, которая заявила, что в настоящее время у Молдовы имеются новые и более действенные механизмы обмена информацией и взаимодействия, в частности через Интерпол и Европол.

В ходе заседания, трансляция которого велась на сайте правительства республики, Тофан призвал коллег проголосовать. Все члены кабинета министров единогласно поддержали денонсацию соглашения.

После одобрения правительством министерство иностранных дел должно уведомить Исполнительный комитет Содружества о принятом решении. Само постановление вступит в силу со дня его публикации в «Официальном вестнике» республики.

Напомним, что с 2022 года Молдавия игнорирует заседания СНГ, оставаясь при этом его членом, а также не участвует во встречах ЕАЭС, где имеет статус наблюдателя. Власти страны открыто заявляют о намерении переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же в Кишиневе начали говорить о необходимости расторжения ряда соглашений с Содружеством.

Президент Молдавии Майя Санду отмечала, что республика продолжает приводить свою международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция, в свою очередь, критикует курс властей на разрыв договоренностей с СНГ, указывая на связанные с этим риски для экономических связей и трудовых мигрантов.

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