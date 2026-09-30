Дело «Антифа»: Приговор итальянцам и немцам в Венгрии оставлен в силе

Будапештский региональный апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор группе граждан Италии и Германии по делу «Антифа». Этот процесс получил широкий международный резонанс и осложнил отношения между правительствами Венгрии и Италии. Об этом сообщило агентство MTI.

Напомним, в феврале 2023 года западноевропейские ультралевые экстремисты совершили в Будапеште серию нападений на людей консервативных взглядов. В результате пострадали девять человек, шестеро получили серьёзные травмы. Участники группировки были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Наибольшую известность среди фигурантов получила итальянская учительница Илария Салис. Она была арестована в Венгрии и провела 15 месяцев в тюрьме и под домашним арестом. Власти Италии не вмешивались в процесс, но выразили возмущение, когда в январе 2024 года активистку доставили в зал суда в Будапеште в наручниках с цепями на руках и ногах. Салис вышла на свободу после того, как в июне 2024 года была дистанционно избрана в Европарламент от «Альянса зелёных и левых» и получила депутатскую неприкосновенность.

Правительство Венгрии просило снять с Салис иммунитет, но Европарламент отказался, и процесс против неё был приостановлен. Виктор Орбан, занимавший тогда пост премьера, назвал позорным решение евродепутатов взять под защиту человека, совершившего серьёзное преступление, заявив, что «в Брюсселе продолжает работать прачечная иммунитетов».

Ещё одной гражданке Италии, участвовавшей в нападениях, было назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до семи лет. Ранее она была передана итальянским властям. Сейчас апелляционный суд в Будапеште сократил ей наказание до шести лет.

Также было сокращено с восьми до семи лет наказание гражданке Германии, названной в судебных документах Майей Т. Она оказалась единственной, кто присутствовал на заседании апелляционного суда в столице Венгрии. Приговоры ещё двум участникам группировки, переданным ранее властям ФРГ, остались без изменений.

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