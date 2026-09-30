Цыплят по осени: российские удары по «нервам» доведут ВСУ до припадка

Вооруженные силы РФ продолжают СВО. За минувшие сутки российские войска продвинулись на Харьковском, Донецком, Запорожском и Сумском направлениях, уничтожив склад крылатых ракет «Фламинго» в Киеве и инфраструктуру портов Одессы и Измаила. Российский контроль установлен над двумя населенными пунктами — Крейдянкой в Харьковской области и Веселым Полем в ДНР. Российские ракеты и беспилотники усилили атаки объектов военного и двойного назначения в глубоком тылу Украины. Председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», участник СВО подполковник в запасе Роман Шкурлатов рассказал «МК» о значении этих ударов.

Резниковский котёл

Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Освобожден населенный пункт Крейдянка. Внутри кольца окружения продолжаются бои за населенных пункты Нестерное, Лукашово, Грачевка, Рубленое и Резниково. В ходе расширения внешней зоны контроля идут активные бои за Приколотное.

Нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Хатнее.

В Сумской области огневому воздействию подверглись формирования трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Хотень, Кияница, Великая Рыбица и Малая Рыбица.

Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Бои за Доброполье

Подразделения группировки «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Веселое Поле ДНР. В населенном пункте Доброполье штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. За сутки освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах Новоявленки, Марьевки, Староварваровки, Горняка и Роганского. Потери противника в зоне ответственности «Центра» составили до 460 военнослужащих, две бронемашины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие «Мста-Б».

Запорожское и Южное направления

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение аэромобильной, двум десантно-штурмовым бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах Новосоленого Запорожской области, Васильковки, Федоровского, Подгавриловки и Демурино Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и семь автомобилей.

Группировка «Днепр» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Орехова, Кирово, Преображенки и Веселянки Запорожской области. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и две станции РЭБ.

Удары по тылам противника

29 сентября Вооруженные силы РФ наносили перманентные групповые удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой и транспортной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

В Киеве поражены локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго» и компонентов к ним, а также центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый», обеспечивавшие передачу информации в интересах ВСУ.

В Киевской области уничтожен складской терминал «Белогородка», где производились и хранились беспилотники самолетного типа.

В Одесской области поражены электроподстанция «Усатово», цех по производству беспилотников в Великодолинском, а также объекты портовой инфраструктуры в Измаиле и Одессе, включая морское судно типа «сухогруз», доставившее военное имущество для ВСУ.

Авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетики, цеха производства и места хранения дронов, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Российская ПВО за сутки сбила шесть управляемых авиабомб и 287 беспилотников самолетного типа.

Наступление российских войск продолжается на нескольких направлениях одновременно, при этом командование ВСУ, по оценкам наблюдателей, испытывает серьезные трудности с восполнением потерь и организацией обороны на наиболее угрожаемых участках. Во многом это результат ударов по объектам в тылу противника, считает подполковник в запасе Роман Шкурлатов.

- Ежедневно мы видим, - сказал он «МК», - что спектр целей, которые наши Вооружённые силы поражают на территории Украины, расширяется. Если в начале лета это в основном были объекты энергоинфраструктуры, военное производство, объекты военно-промышленного комплекса, то к концу лета и в начале осени мы видим, что в первую очередь поражается логистика противника.

Начиная от портовой инфраструктуры, от транспортных коридоров, по которым на Украину поставляется вооружение и военная техника Запада и заканчивая цехами сборки и местами хранения боеприпасов, ракет и дронов.

В конце сентября началась охота на центры обработки и хранения информации: это дата-центры, это крупные офисные центры мобильных операторов, интернет-операторов и провайдеров. То есть всё, от чего так или иначе зависит управление войсками, связь, те самые «нервы войны». Мы их планомерно обрываем своими ударами. Судя по всему, по задумке нашего Генерального штаба, к зиме противник подойдёт максимально ослабленным.

Ожидание «Орешника»

- В чем еще значение ударов по логистике, информационной инфраструктуре, центрам связи, обработки данных?

- Результаты — они все налицо. Да, фронт пока не обрушился, но это тот эффект, который называется накопительным. То есть всё это не проходит даром для противника. Неправильно думать, что в одночасье после уничтожения каждого дата-центра, предприятия ВПК в Киеве или Львове оборона противника вдруг обрушится и он обратится в бегство. Это так не работает в современной войне.

Но все эти удары, в конце концов, скажутся. Есть такое выражение у русского народа: «Цыплят по осени считают». Ну, осень ещё идёт, только середина, поэтому ближе к осени, наверное, м