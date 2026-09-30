«Дешевая политика»: Оппозиция раскритиковала власти за пиар на инциденте с рейсом

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид выступил с резким осуждением действующего кабинета министров, обвинив власти в попытке извлечь сиюминутную политическую выгоду из чрезвычайного происшествия с пассажирским лайнером авиакомпании Flydubai. Поводом для критики стали публичные заявления правительственных спикеров, связавших инцидент с глобальной террористической активностью.

Лапид подчеркнул, что в ходе состоявшегося накануне закрытого брифинга по вопросам национальной безопасности премьер-министр Биньямин Нетаньяху ни словом не упомянул о каких-либо данных разведки касательно возможных захватов самолетов. Глава оппозиции назвал последующие комментарии властей безответственным пиаром, который подрывает доверие к государственным институтам безопасности.

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем в Тель-Авив: борт был экстренно перенаправлен в Саудовскую Аравию после того, как второй пилот предпринял попытку захватить единоличный контроль над судном, но был нейтрализован пассажирами. В канцелярии премьер-министра отвергли обвинения оппозиционеров, заявив о беспрецедентном росте угроз в отношении израильских граждан за рубежом.

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