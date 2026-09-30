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Политика 1175

Девятый созыв Госдумы начал первое заседание

Государственная дума девятого созыва начала первое пленарное заседание

Государственная дума девятого созыва начала первое пленарное заседание

Государственная дума девятого созыва официально начала свою работу. Депутаты нового состава собрались на первое пленарное заседание, которое открыл парламентарий Юрий Петров.

Обращаясь к собравшимся, он объявил первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации открытым. После этих слов парламентарии поднялись со своих мест, и в зале прозвучал гимн России.

Согласно регламенту, первое пленарное заседание Госдумы нового созыва должен открывать старейший по возрасту депутат. В Думе девятого созыва таким парламентарием является бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Но, как стало известно ранее, по согласованию со старейшими депутатами — Ресиным, Геннадием Зюгановым Валентиной Терешковой — вести заседание было поручено Петрову. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие.

По итогам прошедших выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 349 мандатов. КПРФ досталось 37 мест, ЛДПР — 23, «Новым людям» — 19, «Справедливой России» — 17. Кроме того, в нижнюю палату парламента прошел один представитель от партии «Родина», а также четыре самовыдвиженца.

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Автор:
КПРФ ЛДПР Единая Россия Справедливая Россия Государственная Дума РФ Геннадий Зюганов Россия Москва Владимир