Девятый созыв Госдумы начал первое заседание

Государственная дума девятого созыва официально начала свою работу. Депутаты нового состава собрались на первое пленарное заседание, которое открыл парламентарий Юрий Петров.

Обращаясь к собравшимся, он объявил первое заседание Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации открытым. После этих слов парламентарии поднялись со своих мест, и в зале прозвучал гимн России.

Согласно регламенту, первое пленарное заседание Госдумы нового созыва должен открывать старейший по возрасту депутат. В Думе девятого созыва таким парламентарием является бывший первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Но, как стало известно ранее, по согласованию со старейшими депутатами — Ресиным, Геннадием Зюгановым Валентиной Терешковой — вести заседание было поручено Петрову. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие.

По итогам прошедших выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 349 мандатов. КПРФ досталось 37 мест, ЛДПР — 23, «Новым людям» — 19, «Справедливой России» — 17. Кроме того, в нижнюю палату парламента прошел один представитель от партии «Родина», а также четыре самовыдвиженца.

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