Дрон Израиля не промахнулся: ливанский военный тяжело ранен

Военное командование Ливана сообщило, что беспилотный летательный аппарат израильских ВВС обстрелял блокпост ливанской армии в городе Набатия-эль-Фаука на юге страны. В результате получил ранение один военнослужащий, еще трое мирных граждан пострадали.

В коммюнике, опубликованном 30 сентября, указано, что солдат доставлен с тяжелым ранением в госпиталь. Троим мирным гражданам оказана медицинская помощь. Другие детали инцидента не раскрываются. Не уточняется также, был ли нанесен ответный удар.

По данным агентства Al-Markaziya, израильские беспилотники совершают интенсивные полеты на малых высотах над южными районами Ливана. Артиллерия несколько раз открывала огонь по окрестностям населенных пунктов Мадждаль-Зун и Эль-Маджали. Конкретные цели обстрелов не называются.

Местные власти сообщили о разрушениях жилых домов и построек. По их данным, пострадавших нет. Оценка ущерба продолжается. Не уточняется также, сколько именно зданий было повреждено.

Конфликт Израиля и «Хезболлы» обострился в 2023 году после начала боевых действий в секторе Газа. В ноябре 2024 года при посредничестве США было достигнуто перемирие. Однако оно неоднократно нарушалось. Официальной реакции израильской стороны на заявление Ливана на момент публикации не поступало.

Армия Ливана официально не участвует в конфликте с Израилем. Однако ее подразделения неоднократно попадали под удары. В 2025 году израильские военные атаковали позиции ливанской армии в приграничных районах. Ливан подавал жалобы в Совет Безопасности ООН. Израиль заявлял, что действует против инфраструктуры «Хезболлы». Разграничение целей остается сложным.

Юг Ливана остается зоной повышенной напряженности. «Хезболла» сохраняет присутствие в приграничных районах. Израиль наносит удары по ее объектам. Миротворческая миссия ООН в Ливане действует до конца 2026 года. После вывода сил безопасность на юге страны остается под вопросом. Международные посредники призывают стороны к деэскалации.

В Ливане заявили о намерении подать жалобу в Совбез ООН из-за атак Израиля.

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