На купянском участке фронта бойцы 352-го полка 1-й танковой армии оказались участниками редкого инцидента: они спасли украинских солдат от огня собственных дронов. Российские штурмовики обнаружили в лесу укрытие, начали его обстрел и гранатометание, требуя капитуляции. Когда из бункера раздалось согласие сдаться, над местом появления тяжелый украинский БПЛА «Баба-яга».

По словам бойца под позывным Калмык, оператор дрона намеренно сбросил боезаряды не на позицию российских войск, а прямо на блиндаж с пленными. Осознав, что командование ВСУ готовит расправу над своими же бойцами, российские военные вступились за пленных. Для защиты сдавшихся от дальнейших ударов с воздуха были задействованы операторы FPV-дронов.

В результате авиаудара «Бабы-яги» выжил лишь один человек из всей группы. Он был сильно истощен и получил ранения. Позже военный корреспондент RT Александр Симонов узнал от пленного о критической ситуации в подразделениях ВСУ: из-за отсутствия ротаций бойцы месяцами не получали ни еды, ни воды, вынужденно употребляя мочу. По оценке российского штурмовика с позывным Домовой, выживший напоминал узника концлагеря Освенцим.

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