Дзуппи посетил украинских военнопленных в России

Спецпосланник Папы Римского по Украине, глава Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи в ходе визита в Москву посетил украинских военнослужащих, задержанных за противодействие специальной военной операции. Как сообщили в МИД РФ, это позволило кардиналу лично убедиться в строгом соблюдении Россией всех соответствующих гуманитарных норм.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что посещение было организовано по просьбе ватиканской стороны. Во время визита спецпосланник Папы Римского смог лично пообщаться с украинцами.

В МИД также отметили, что визит кардинала Маттео Дзуппи подтвердил конструктивный и регулярный характер российско-ватиканского диалога. По данным ведомства, обе стороны настроены на продолжение сотрудничества на гуманитарном треке.

Читайте также:

Несколько лидеров ЕС отказались от встречи с Папой Римским во Франции.

Глава итальянских епископов сообщил о планах визита в Москву.