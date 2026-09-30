Эхо переговоров: эксперты оценили последствия саммита между США и Китаем

Международные аналитические центры опубликовали первые масштабные обзоры геополитических последствий недавнего саммита лидеров Соединенных Штатов и Китая. Эксперты отмечают, что договоренности глав двух сверхдержав напрямую повлияли на дипломатическую повестку вокруг Тайваня и расклад политических сил в Японии.

В докладах подчеркивается, что открытый диалог между Вашингтоном и Пекином снизил вероятность прямой военной эскалации, однако усилил тревогу азиатских союзников США. В Токио и Тайбэе внимательно оценивают сигналы о возможной прагматичной сделке в торгово-экономической сфере за счет интересов региональной безопасности.

Особое внимание политологи уделяют реакции японского политического истеблишмента, где консервативное крыло призывает к ускоренной милитаризации на случай изменения американской стратегии сдерживания. Эксперты сходятся во мнении, что эскалация не является фатальной неизбежностью при сохранении прямых каналов связи.

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