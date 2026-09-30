Экс-главу комиссии по ценным бумагам КНР обвинили в получении взяток

Народная прокуратура города Циндао предъявила обвинение в получении взяток бывшему председателю Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР И Хуэйманю. Верховная народная прокуратура Китая приняла решение о его аресте, сообщает Xinhua.

По версии следствия, занимая руководящие должности в Промышленном и коммерческом банке Китая (ICBC), а позднее возглавляя Комиссию по регулированию ценных бумаг КНР, И Хуэймань использовал служебное положение для предоставления выгоды другим лицам. Взамен он, как утверждается, незаконно получал деньги и имущество в особо крупном размере.

После рассмотрения материалов Государственным надзорным комитетом КНР дело направили в народный суд средней ступени города Циндао. Экс-чиновнику вменяют получение взяток.

В сентябре 2025 года стало известно о расследовании в отношении И Хуэйманя по подозрению в коррупции. В апреле его исключили из Коммунистической партии Китая и сняли с государственных должностей, а также постановили конфисковать незаконно полученные средства. В феврале 2024 года его на посту главы регулятора сменил У Цин.

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