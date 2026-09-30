ЕС намерен вновь ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам России

Европейский союз намерен ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам России.

В настоящее время мультивизы россиянам уже не оформляются. Италия продлила сроки рассмотрения заявок, Испания повысила размер консульского сбора, а Венгрия временно закрыла прием документов в трех визовых центрах.

По информации немецких СМИ, Брюссель рассматривает дополнительные меры ограничения, направленные против путешественников, чьи поездки не признаются срочными или обязательными. На данный момент каждая заявка обрабатывается в индивидуальном порядке.

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