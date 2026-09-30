...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1378

ЕС намерен вновь ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам России

ЕС намерен ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам РФ

ЕС намерен ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам РФ
Фото: Геннадий Черкасов

Европейский союз намерен ужесточить правила выдачи туристических виз гражданам России.

В настоящее время мультивизы россиянам уже не оформляются. Италия продлила сроки рассмотрения заявок, Испания повысила размер консульского сбора, а Венгрия временно закрыла прием документов в трех визовых центрах. 

По информации немецких СМИ, Брюссель рассматривает дополнительные меры ограничения, направленные против путешественников, чьи поездки не признаются срочными или обязательными. На данный момент каждая заявка обрабатывается в индивидуальном порядке.

Читайте также: Власти Ирака поддержали нормативную базу для сил народной мобилизации

Читайте также: Сотрудники ТЦК в Запорожье избили девушек и увезли мужчину

Подписаться

Автор:

Что еще почитать