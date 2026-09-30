ЕС расширит военно-морскую миссию в Средиземноморье для борьбы с теневым флотом России

Евросоюз планирует расширить своё присутствие в Средиземноморье. Об этом сообщает телеканал Euronews. Целью операции станет борьба с теневым флотом России и защита подводной инфраструктуры.

«ЕС намерен расширить свою военно-морскую миссию в Средиземноморье, чтобы противостоять теневому флоту России, защищать подводную инфраструктуру и вести военно-морскую дипломатию со странами Северной Африки», — говорится в тексте документа.

Операция носит кодовое название EUNavfor Med Irini. Её мандат продлят до 31 марта 2029 года. Новый документ прямо включает ограничение теневого флота России в число задач. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила об изменении правил применения силы. Теперь военные проводят досмотр судов. Эти суда подозревают в связи с российским теневым флотом.

Миссия EUNavfor Med Irini стартовала в 2020 году. Изначально её целью был контроль за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Термин «теневой флот» обозначает суда для обхода международных санкций. Евросоюз всё чаще называет такие суда прямой угрозой своей безопасности.

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