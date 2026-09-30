Чиновники Евросоюза выразили крайнее недовольство постоянными запросами Украины на дополнительное финансирование. Как сообщает французская газета Monde со ссылкой на евродипломата, в Брюсселе сложилось впечатление, что передача средств Киеву напоминает «полив пустыни».

Поводом для раздражения стало противоречие между заявлениями Еврокомиссии и позицией украинского правительства. Ранее ЕК объявила о полном покрытии потребностей Украины на 2026 год. Несмотря на это, Киев продолжал настаивать на дефиците военного бюджета, хотя и снизил оценку нехватки средств с 27 до 20 миллиардов долларов после заявлений о мерах экономии.

Новые требования Киева наталкиваются на непонимание на фоне внутренних споров в ЕС вокруг согласования общего бюджета. Источник издания отметил, что европейские столицы ждут детального обоснования потребностей перед принятием каких-либо решений. Ситуацию планируют обсудить министры финансов стран сообщества на встрече 9 октября.

Давление на Киев усиливается и в другой плоскости. Как пишет издание Rapporteur, лидеры ЕС требуют ускорить проведение согласованных реформ. Их невыполнение уже блокирует перечисление миллиардов евро из ранее одобренных пакетов помощи.

Напомним, что Евросоюз согласовал для Украины кредит объемом 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов предназначены для оборонных закупок, а 30 миллиардов — для бюджетной поддержки.

В Кремле ранее заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада является «игрой с огнем» и мешает урегулированию конфликта.

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