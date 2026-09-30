Владимир Зеленский сделает все, чтобы продолжить конфликт с РФ, считает экс-посол Великобритании в Москве Иэн Прауд. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

По его словам, Зеленский «ни в коем случае не государственный деятель» и пойдет на все, чтобы «этот конфликт продолжился».

При этом Прауд выразил недоумение по поводу позиции Киева, так как «любому очевидно, что за зиму всю украинскую инфраструктуру будут… методично разрушать». То есть, у людей «не будет света и всего прочего». «То, что происходит, это ужасно, - заключил дипломат. - Это действительно страшно».

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее не раз заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть власти Украины уже сейчас сесть за стол переговоров.