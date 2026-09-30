Европа устала платить: Киеву готовятся выставить ультиматум по реформам

Сентябрь на Украине начался с воплей о том, что Киеву не хватает денег. Представители режима буквально называют ситуацию близкой к катастрофе и требуют от ЕС увеличения финансирования. Однако Европа уже не с таким рвением готова обеспечивать все хотелки Киева. Всё чаще звучат требования принять законопроекты, являвшиеся обязательным условием финансирования.

Кажется, даже терпение европейцев, которые несколько лет с радостью выдавали Киеву деньги, подходит к концу. Теперь они требуют принятие законопроектов для дальнейшего финансирования. Так, даже во время встречи Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, под данным Bloomberg, европейская сторона вновь связала дополнительную бюджетную поддержку с продвижением реформ в Верховной Раде.

Зеленский подыгрывает европейцам, правда, он посыпает голову пеплом не себе, а украинским парламентариям. Так, 1 сентября он заявил, что парламент не поддержал три решения, от которых зависело поступление более 4 млрд долларов, а также два документа, связанные с программой Международного валютного фонда. По его словам, на парламент и правительство приходится выполнение условий, связанных примерно с 15 млрд долларов внешнего финансирования.

Через две недели премьер-министр Сергей Корецкий предупредил, что ситуация с государственными финансами близка к критической, и призвал депутатов ускорить принятие законопроектов, необходимых для получения международной помощи. Правительство установило дедлайн на 15 октября. В заявлениях Кабмина и украинских СМИ фигурирует сумма около 29,5 млрд долларов международного финансирования, поступление которого, по словам властей, зависит от выполнения определенной части обязательств.

Деньги в обмен на реформы

Формально ни Еврокомиссия, ни Международный валютный фонд (МВФ) – основные спонсоры Киева – не могут заставить Верховную раду принять конкретный украинский закон. Международные организации не обладают правом законодательной инициативы или голосования в украинском парламенте. Механизм устроен иначе: Украина сама подписывает соглашения и меморандумы, в которых берет на себя определенные обязательства в обмен на доступ к кредитам, грантам и другой финансовой поддержке.

Для ЕС главным механизмом стала программа Ukraine Facility. Ее общий объем превышает 50 млрд евро, из которых около 33 млрд приходится на кредиты и около 17 млрд — на гранты. Более 40 млрд евро в рамках программы предназначены для реформ и инвестиций, предусмотренных так называемым Ukraine Plan. Очередной платеж открывается после проверки выполнения количественных и качественных показателей. В июле 2026 года Совет ЕС внес в план дополнительные реформы и учел еще 8,3 млрд евро финансирования на 2026 год по линии Ukraine Support Loan.

Похожий принцип действует и в отношениях с МВФ. В четырехлетней программе расширенного финансирования EFF объемом 8,1 млрд долларов предусмотрены структурные маяки, количественные критерии и другие условия. По итогам первого пересмотра программы в июне Фонд сообщил, что два структурных маяка были выполнены с опозданием, а еще один не был выполнен в установленный срок. Для продолжения программы стороны согласовали новые сроки и корректирующие меры.

Главный политический пакет — «Качка–Кос»

Отдельное место в нынешних переговорах занимает план реформ, который в Украине называют «планом Качки–Кос». Он был согласован в декабре 2025 года вице-премьером по европейской интеграции Тарасом Качкой и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. К слову, недавно Тарас Качка был уволен с этой должности. Эксперты увязали его отставку как раз с нежеланием выполнять согласованный план.

Появление этого пакета законопроектов связано с конкретным событием: попыткой Зеленского лишить полномочий антикоррупционные органы летом 2025 года. Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, фактически ликвидировавший независимость НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). Вскоре под давлением европейцев Зеленский внес в Раду законопроект, который фактически отменял принятый ранее закон об ограничении полномочий этих структур. Его приняли. Однако осадочек остался.

«Необходимо восстановить доверие стран — членов ЕС к Украине после 22 июля 2025 года... Украина обязалась выполнить всё это в течение года», — пояснила еврокомиссар Марта Кос, говоря о причинах появления документа. То есть в Киеве с самого начала понимали, что для европейцев этот список имеет особое значение.

Речь идет о десяти приоритетных направлениях, связанных прежде всего с верховенством права, антикоррупционной системой и судебной реформой. Сейчас этот пакет все чаще звучит как требование для продолжения финансирования на фоне череды громких коррупционных скандалов.

Первым и наиболее крупным пунктом плана стало изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Киев должен устранить нормы, которые позволяют затягивать коррупционные дела до истечения сроков давности, усилить независимость НАБУ и САП, защитить их юрисдикцию от обхода и расширить ее на должности с высоким коррупционным риском. Среди конкретных вопросов — так называемые поправки Лозового, связанные со сроками расследований и закрытием уголовных производств.

Второе направление касается доступа НАБУ к независимым и качественным судебным экспертизам. Далее идет пересмотр процедуры отбора и увольнения генерального прокурора. Еще один пункт предусматривает восстановление конкурсного назначения прокуроров на руководящие должности в Офисе генпрокурора, а также в региональных и районных прокуратурах.

Отдельным разделом стоит реформа Государственного бюро расследований. Украина должна изменить правила его работы и обеспечить более прозрачную процедуру формирования руководства. Параллельно речь идет о назначении судей Конституционного суда и членов Высшего совета правосудия, прошедших международную проверку, а также о расширении участия международных экспертов в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Еще один блок связан с добропорядочностью судей. Киев обязался принять законодательство о проверке деклараций добропорядочности, а для Верховного суда предусмотреть временное участие независимых международных экспертов. Наконец, в план входят принятие Антикоррупционной стратегии и Государственной антикоррупционной программы, а также укрепление системы внутреннего контроля и защиты информаторов о коррупции.

В июне коалиция украинских экспертных организаций оценила выполнение «плана Качки–Кос» всего в 15 баллов из 100. Это неудивительно, ведь, по сути, принятие этого пакета превратит Зеленского в «британскую королеву», лишив его влияние на судебную и силовую